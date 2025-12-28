CAN 2025, Maroc : le gros coup de gueule d’Achraf Hakimi !

La victoire ou rien. Depuis le début de la CAN, c’est un peu la menace qui plane au-dessus des têtes marocaines. Les hommes de Walid Regragui, devant leur public, doivent ramener une deuxième étoile au pays après 1976. Et ils n’ont pas vraiment le droit à l’erreur. Ils l’ont compris après le match nul (1-1) face au Mali avec les sifflets du public malgré un score qui garde les Lions de l’Atlas à la première place, et maîtres de leur destin pour terminer en tête de son groupe. Critiqué pour ses choix et le style de jeu de son équipe, Walid Regragui est un peu au centre des débats sur cette Coupe d’Afrique.

Alors forcément, ce dimanche, en conférence de presse après le nul face au Mali et avant le match face à la Zambie, il était attendu. Avec Achraf Hakimi qui va faire son grand retour sur les terrains, les deux hommes ont décidé de faire passer des messages aussi bien sur le terrain que sur les à côté. Hakimi a aussi poussé un gros coup de gueule, demandant aux supporters un peu plus d’indulgence par moment. «Cette CAN n’est pas facile. On a vu les autres équipes ont joué des grands matches. Je sais que les journalistes et les supporters veulent qu’on gagne tous les matches. Mais ce n’est pas facile. Il faut garder la tête sur les épaules. Le Maroc est une grande nation qui veut tout gagner mais il y a des adversaires. On prend en confiance à chaque match. On travaille pour s’améliorer. Je n’ai pas aimé ce qu’il s’est passé à la mi-temps du premier match, et à la fin du deuxième match. Je sais que vous voulez qu’on gagne, qu’on termine le match à la mi-temps mais on doit respecter nos rivaux. On doit rester ensemble », a d’abord lancé Hakimi pour réagir au dernier match avant d’enchaîner.

«Les critiques, ça fait mal !»

«On a le meilleur coach pour gagner cette CAN avec le staff aussi. Moi comme je l’ai dit, on est uni, on veut gagner la CAN. Le coach a créé un état d’esprit très grand. On n’avait pas ça avant. Je suis l’un des anciens, j’ai vu les générations, je n’ai jamais vu ça. Avec mon expérience du PSG, quand tu as cet état d’esprit tu peux faire des grandes choses. L’équipe nationale est unie. Même si les gens dehors critiquent, nous on reste ensemble. On va faire notre travail, on est content, on a un long chemin. Mais aussi, je veux dire : je sais que les supporters ne sont pas contents. Mais on aime cette sélection, on va travailler pour qu’ils restent heureux. On a besoin de vous, mais ce n’est pas normal qu’ils sifflent. C’est le 12e homme, avec le PSG, j’ai senti, on a débuté la C1, on ne gagnait pas les matches, on a même perdu. On nous a dit qu’on n’était pas une grande équipe, qu’on n’avait pas un grand coach. Finalement, on est champion d’Europe. On sait que les gens veulent que le Maroc gagne tout le temps, c’est vrai que depuis le Mondial 2022, le Maroc a changé. C’est un nouveau Maroc. Mais on ne doit pas oublier de garder la tête sur les épaules. Ce n’est pas parce qu’on joue à domicile que ça va être facile. C’est vrai que ça nous aidera mais on a besoin. C’est ce que je dis, on doit être derrière nous. Je comprends votre critique mais on est des humains. De temps en temps, on dit qu’on s’en fout des critiques mais ce n’est pas vrai. On écoute et ça fait mal. Le coach est critiqué mais il fait un bon travail, il était là au Mondial, il a changé les mentalités, même la mienne. » Un message fort de la part du capitaine marocain, complété ensuite par Walid Regragui.

«J’ai été joueur, j’ai été adjoint. Je suis entraîneur aujourd’hui. Je reste calme parce que je connais l’environnement marocain. Malheureusement, j’ai cru à un moment qu’on pouvait changer certaines choses, mais c’est toujours la même chose. Le plus dur, c’est de faire comprendre aux joueurs, je leur ai dit : 95% des Marocains vous aiment, les 5% ce sont ceux qui crient le plus. Nous, on doit rester concentré sur l’objectif, on sait ce qu’on a à faire. On a monté l’exigence. Aujourd’hui, c’est extraordinaire, tu es premier avec 4 points, tu peux en avoir 7 à la fin et ils sont mécontents. C’est bien, c’est le degré d’exigence qu’on voulait. Si on veut être un grand pays de football, faut accepter les critiques, moi le premier. Mais je dors bien. On est critiqué sur tout, à raison ou à tort parfois. » Le message est passé, le Maroc a besoin de son public pour aller chercher cette deuxième étoile et rêver grand. Ce ne sera pas simple dans cette compétition mais le groupe semble déterminer à y croire.