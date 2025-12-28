Maroc : Achraf Hakimi favorable à la CAN tous les quatre ans

Présent en conférence de presse aux côtés du sélectionneur Walid Regragui, à la veille du dernier match de phase de groupes du Maroc contre la Zambie lors de cette CAN, Achraf Hakimi s’est exprimé sur la décision de jouer la Coupe d’Afrique des Nations tous les quatre ans plutôt que tous les deux ans. Il a partagé son point de vue sur l’impact de ce changement pour les joueurs et les supporters.

« La CAN tous les quatre ans. Je pense que c’est bien. J’ai écouté les coéquipiers des autres sélections. C’est bien d’avoir ça chaque 4 ans. Il y aura plus de hype, plus d’envie de venir la jouer. Les supporters vont suivre ça. Pas comme chaque deux ans avec les mêmes têtes et donner moins de mérite au champion. Ca donnera plus de mérite au vainqueur. Et les gens respecteront plus le foot africain », a-t-il déclaré. Revenu de sa blessure à la cheville, Hakimi sera de retour sur les terrains pour ce match contre la Zambie.