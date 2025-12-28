Algérie-Burkina Faso : les compositions officielles

Quatre jours après leurs succès respectifs contre le Soudan (3-0) et face à la Guinée équatoriale (2-1), l’Algérie et le Burkina Faso se retrouvent aujourd’hui au stade Moulay El Hassan de Rabat pour valider leur qualification en huitièmes de finale de la CAN mais aussi la première place du groupe E (coup d’envoi 18h30).

La suite après cette publicité

Emmenés par un Riyad Mahrez retrouvé mercredi dernier (doublé), les Fennecs se présentent aujourd’hui avec trois changements et un dispositif modifié qui pourrait s’apparenter à un 4-3-3. Buteur après être entré en cours de jeu, Ibrahim Maza est titularisé dans l’entrejeu. Le changement de système envoie Farès Chaïbi sur le banc. Sur le côté gauche de la défense, Jaouen Hadjam va démarrer, ce qui a pour conséquence de faire monter Rayan Aït-Nouri d’un cran, en soutien de Mohammed Amoura, reléguant Baghdad Bounedjah en dehors du XI. Enfin, Samir Chergui relaie Rafik Belghali au poste de latéral droit.

Renversants pour arracher une victoire inespérée dans le temps additionnel lors de la première journée, les Étalons de Brama Traoré effectuent pour leur part un seul changement, avec la titularisation de Mohamed Zougrana au milieu, à la place d’Ibrahim Blati Touré. Auteur du but de l’égalisation face à la Guinée équatoriale, Georgi Minoungou pourrait encore être appelé à faire la différence selon le scénario de la rencontre.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

Algérie (4-3-3) : Zidane, Chergui, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Boudaoui, Bennacer, Maza - Mahrez (cap.), Amoura, Aït-Nouri.

La suite après cette publicité

Burkina Faso (4-3-3) : Koffi - Yago, Tapsoba, Dayo, Kouassi - Sangaré, Ouedraogo, Zougrana - B. Traoré (cap.), Kaboré, Ouattara.