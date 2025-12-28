Notes des joueurs
Statistiques
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Classement buteurs
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Algérie - Burkina Faso en direct commenté
2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 28 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Burkina Faso (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Burkina Faso. Ce match aura lieu le dimanche 28 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Burkina Faso.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Algérie et Burkina Faso ?
Algérie a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Burkina Faso en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 décembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Algérie Burkina Faso en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Burkina Faso ?
Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 3-5-2 : L. Zidane, R. Bensebaini, A. Mandi, S. Chergui, R. Aït-Nouri, I. Maza, I. Bennacer, H. Boudaoui, J. Hadjam, M. Amoura, R. Mahrez.
Burkina Faso : de son côté, l'équipe dirigée par B. Traoré évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : H. Koffi, A. Kouassi, E. Tapsoba, I. Dayo, S. Yago, M. Zougrana, I. Ouédraogo, G. Sangaré, D. Ouattara, P. Kabore, B. Traoré.
- Qui arbitre le match Algérie Burkina Faso ?
Daniel Nii Ayi Laryea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Algérie Burkina Faso ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.
- Quelle est la date et l'heure du match Algérie Burkina Faso ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué le but pour Algérie ?
Un seul but a été inscrit pour Algérie par R. Mahrez 23' (sp.).