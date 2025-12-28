Menu Rechercher
1 - 0
terminé
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 2e journée
Algérie
1 - 0
MT : 1-0
terminé
Burkina Faso
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
23'
1 - 0
R. Mahrez (SP)

Notes des joueurs

#1 Flag Algérie H. Boudaoui 8.6 #2 Flag Algérie L. Zidane 8.6 #3 Flag Algérie R. Bensebaini 8.3
#1 Flag Burkina Faso H. Koffi 7.1 #2 Flag Algérie R. Bensebaini 7.1 #3 Flag Algérie I. Maza 7.0
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Algérie 6 2 Burkina Faso 3
Possession 51% Burkina Faso Algérie
Tirs 10 5 12 5 2 14
Grosses occasions créées 57% Algérie 4 Burkina Faso 3
Compositions Algérie 3-5-2 Burkina Faso 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
1 ALG N NUL 2 BFA
819 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Flag Algérie Baghdad Bounedjah 2 #2 Flag Algérie Rafik Belghali 1 #3 Flag Burkina Faso Bertrand Traoré 1
Tirs (%)
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 2/4 50% #2 Flag Algérie Riyad Mahrez 1/2 50% #3 Flag Algérie Mohamed Amoura 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Algérie Ibrahim Maza 3 #2 Flag Burkina Faso Arsène Kouassi 3 #3 Flag Burkina Faso Gustavo Sangaré 2
Fautes subies
#1 Flag Burkina Faso Bertrand Traoré 5 #2 Flag Burkina Faso Gustavo Sangaré 4 #3 Flag Algérie Baghdad Bounedjah 4
Tirs (%)
#1 Flag Burkina Faso Pierre Landry Kabore 0/3 0% #2 Flag Burkina Faso Bertrand Traoré 0/2 0% #3 Flag Burkina Faso Edmond Tapsoba 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Burkina Faso Issoufou Dayo 6/6 100% #2 Flag Algérie Rafik Belghali 5/6 83% #3 Flag Burkina Faso Steeve Yago 5/6 83%
Interceptions
#1 Flag Burkina Faso Edmond Tapsoba 3 #2 Flag Algérie Ismaël Bennacer 3 #3 Flag Algérie Samir Chergui 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Burkina Faso Issoufou Dayo 4/4 100% #2 Flag Burkina Faso Edmond Tapsoba 4/4 100% #3 Flag Burkina Faso Dango Ouattara 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Algérie Hicham Boudaoui 0/6 0% #2 Flag Algérie Mohamed Amoura 0/6 0% #3 Flag Algérie Riyad Mahrez 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Algérie Baghdad Bounedjah 0/7 0% #2 Flag Algérie Aïssa Mandi 0/2 0% #3 Flag Algérie Ibrahim Maza 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Burkina Faso Arsène Kouassi 44/46 96% #2 Flag Algérie Ismaël Bennacer 41/44 93% #3 Flag Algérie Hicham Boudaoui 38/41 93%

Classement buteurs

#1 Flag Burkina Faso Georgi Minoungou 1

Série en cours
V
D
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
25% 1 Victoire 75% 3 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

Top commentaires

Que la paix soit sur toi 19:02 Allez 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 6 Répondre
Match Algérie - Burkina Faso en direct commenté

2e journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 28 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Burkina Faso (Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Burkina Faso. Ce match aura lieu le dimanche 28 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Burkina Faso.

Arbitres

Daniel Nii Ayi Laryea arbitre principal
Souru Phatsoane arbitre assistant
Zakhele Thusi Granville Siwela arbitre assistant
Abongile Tom quatrième arbitre
Stephen Eleazar Onyango Yiembe arbitre VAR
Dickens Nyagrowa arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay El Hassan Rabat
Stade Prince Moulay El Hassan
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15000

Match en direct

Date 28 décembre 2025 18:30
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ALG-BFA
Zone Afrique
Équipe à domicile Algérie
Équipe à l'extérieur Burkina Faso
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Algérie et Burkina Faso ?

Algérie a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Burkina Faso en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 décembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Algérie Burkina Faso en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Burkina Faso ?

Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 3-5-2 : L. Zidane, R. Bensebaini, A. Mandi, S. Chergui, R. Aït-Nouri, I. Maza, I. Bennacer, H. Boudaoui, J. Hadjam, M. Amoura, R. Mahrez.

Burkina Faso : de son côté, l'équipe dirigée par B. Traoré évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : H. Koffi, A. Kouassi, E. Tapsoba, I. Dayo, S. Yago, M. Zougrana, I. Ouédraogo, G. Sangaré, D. Ouattara, P. Kabore, B. Traoré.

Qui arbitre le match Algérie Burkina Faso ?

Daniel Nii Ayi Laryea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Algérie Burkina Faso ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.

Quelle est la date et l'heure du match Algérie Burkina Faso ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué le but pour Algérie ?

Un seul but a été inscrit pour Algérie par R. Mahrez 23' (sp.).

Top commentaires
