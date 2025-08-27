Erling Haaland change de nom

Il faudra désormais s’habituer à lire un autre nom sur le maillot d’Erling Haaland en sélection. L’attaquant de 25 ans a décidé d’écrire Braut Haaland dans son dos, suivant une coutume bien connue en Norvège de reprendre les noms de famille du père et de la mère.

Le changement interviendra dès les prochains matchs sur la tunique du numéro 9. Il en a fait l’annonce sur son compte Instagram. On ne sait pas en revanche si ce changement interviendra avec Manchester City.