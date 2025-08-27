Qualifs CdM : la liste de l’Allemagne dévoilée

Après Didier Deschamps plus tôt dans l’après-midi, Julian Nagelsmann a lui aussi dévoilé sa liste en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Reversée dans un groupe de 4 comme l’équipe de France en raison de sa qualification au Final Four de Ligue des Nations en juin, la Nationalmannschaft se déplacera en Slovaquie le 4 septembre, puis recevra l’Irlande du Nord trois jours plus tard, pour lancer sa campagne.

On retrouve dans la liste du sélectionneur allemand des visages bien connus. Absent en juin, Antonio Rüdiger est de retour. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich est aussi convoqué, comme Florian Wirtz, Serge Gnabry ou encore Angelo Stiller. Seuls deux numéros 9 de métier sont retenus : Niclas Füllkrug, et la sensation de Stuttgart Nick Woltemade.