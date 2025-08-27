Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM : la liste de l’Allemagne dévoilée

Par Jordan Pardon
1 min.
Florian Wirtz sous le maillot de Liverpool @Maxppp

Après Didier Deschamps plus tôt dans l’après-midi, Julian Nagelsmann a lui aussi dévoilé sa liste en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Reversée dans un groupe de 4 comme l’équipe de France en raison de sa qualification au Final Four de Ligue des Nations en juin, la Nationalmannschaft se déplacera en Slovaquie le 4 septembre, puis recevra l’Irlande du Nord trois jours plus tard, pour lancer sa campagne.

La suite après cette publicité
DFB-Team
👇 Mit diesem Kader geht es in die WM-Quali 🇩🇪

#SVKGER: 4. September, 20.45 Uhr (Bratislava)
#GERNIR: 7. September, 20.45 Uhr (Köln)

#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard
Voir sur X

On retrouve dans la liste du sélectionneur allemand des visages bien connus. Absent en juin, Antonio Rüdiger est de retour. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich est aussi convoqué, comme Florian Wirtz, Serge Gnabry ou encore Angelo Stiller. Seuls deux numéros 9 de métier sont retenus : Niclas Füllkrug, et la sensation de Stuttgart Nick Woltemade.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Allemagne

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Allemagne Flag Allemagne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier