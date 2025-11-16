Le match amical entre les États-Unis et le Paraguay a totalement dégénéré !
Ce qui devait être un match amical s’est finalement transformé en véritable scène de chaos. Ce samedi, une bagarre générale de plusieurs minutes a, en effet, éclaté dans le temps additionnel de la rencontre opposant les États-Unis au Paraguay. La raison ? Un duel pour récupérer le ballon sur une touche entre Alex Freeman et Gustavo Gomez.
Une simple altercation qui a finalement dégénéré et le coach des États-Unis Mauricio Pochettino a, lui, fini au sol. À l’issue de la bagarre, Omar Alderete, qui n’était pas rentré avec le Paraguay, a écopé d’un carton rouge, tandis qu’une pluie de cartons jaunes a été distribuée par l’arbitre du soir. «Je n’aime pas ce genre de situation», a sobrement commenté l’ancien coach du PSG en conférence de presse.
