AS Monaco : Malamine Efekele s’engage avec Saint-Gall

Par Sebastien Denis - Allan Brevi
1 min.
Malamine Ekefele @Maxppp

Selon nos informations, Malamine Efekele va quitter l’AS Monaco pour rejoindre le FC Saint-Gall. Tout est bouclé. L’attaquant de 21 ans va débarquer en Suisse pour remplacer Willem Geubbels, récemment transféré au Paris FC depuis le club helvétique. L’opération se conclut avec une légère indemnité de transfert, mais Monaco conservera un pourcentage important à la revente, ainsi que des bonus éventuels.

Sébastien Denis
🚨#ASM 🔴⚪️

✅C’est bouclé pour Malamine Efekele à Saint-Gall qui va remplacer Willem Geubbels parti au Paris FC

💰légère indemnité de transfert mais important % à la revente et des bonus

🔜officialisation ⌛️
Le FC Saint-Gall espère s’appuyer sur l’ancien international U20 tricolore pour renforcer son effectif en Super League suisse. Le club suisse finalise ainsi son recrutement offensif après le départ de Willem Geubbels et sécurise un jeune joueur avec un grand potentiel et à moindre coût. Le Français d’1,80 m apportera un nouveau profil et sa vitesse au FC Saint-Gall.

Pub. le - MAJ le
Super League
Monaco
Saint-Gall
Malamine Efekele

