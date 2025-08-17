Le Paris FC frappe un nouveau grand coup avec Willem Geubbels !

Le Paris FC est inarrêtable sur ce mercato estival. Après avoir déjà attiré dans ses filets Otavio (17 M€ depuis Porto), Nhoa Sangui (9,5 M€ depuis Reims), Moses Simon (7 M€ de Nantes) et Thibault De Smet (1,5 M€ en provenance de Reims) pour environ 35 M€, le club francilien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ce samedi soir, le PFC a ainsi officialisé un nouveau renfort, en la personne de Willem Geubbels.

Comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours, le promu francilien a trouvé les mots justes pour attirer l’ancien attaquant de l’OL, de l’AS Monaco et du FC Nantes. Brillant du côté de Saint-Gall, le Français de 24 ans va donc retrouver la Ligue 1, lui qui sortait d’une saison plus qu’intéressante avec 17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Fort de trois buts en autant de matchs, contribuant largement à placer son équipe en tête du championnat après trois journées, Geubbels va donc finalement quitter la Suisse.

La plus grosse vente de l’histoire de Saint-Gall !

Pisté par Lens, Rennes, Toulouse et de nombreuses écuries européennes, le natif de Villeurbanne va venir renforcer les lignes offensives du PFC, déjà occupées par Moses Simon, Jean-Philippe Krasso, Mathieu Cafaro ou encore Lamine Gueye. «Le Paris FC est heureux d’annoncer la signature de Willem Geubbels en provenance du FC Saint-Gall. L’attaquant français de 24 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2030», précise à ce titre le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Une opération qui va d’ailleurs rapporter 9 M€ avec des bonus supplémentaires au FC Saint-Gall, soit la plus grosse vente de l’histoire du club suisse (après les 3,5 M€ de Charles Amoah en 2000 pour Sturm Graz), preuve de l’importance prise par Geubbels depuis son arrivée et de la valeur qu’il a su créer grâce à ses performances.

Un nouveau très joli coup qui ne devrait toutefois pas clôturer le mercato du PFC. Ces derniers jours, nous vous évoquions, ainsi, les pistes menant à Hamari Traoré mais aussi à Amadou Haidaira du RB Leipzig ou encore Matthis Abline dont les offres ont jusque-là été repoussées par le FC Nantes. Vous l’aurez compris, le Paris FC compte bien marquer les esprits.