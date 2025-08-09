FC Nantes : les raisons du malaise Matthis Abline

C’est un dossier qui traîne depuis le début du mercato. Le jeune attaquant du FC Nantes Mathis Abline, courtisé après sa très belle saison chez les Canaris, n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Il faut dire que la direction nantaise est très exigeante et semble faire fuir tous les clubs intéressés par le joueur. Ce samedi, Abline est d’ailleurs absent de la feuille de match pour affronter le Paris FC en match amical.

Son absence n’est pas dû à une grève du joueur. Selon nos informations, touché à l’adducteur lors d’un exercice à l’entraînement ce vendredi, le joueur, d’un commun accord avec Nantes, a décidé de se préserver pour le dernier match de préparation. En revanche, les relations entre le joueur et sa direction sont de plus en plus complexes en raison d’une gestion du mercato assez particulière de la part du club nantais. En milieu de saison, l’entourage du joueur avait ainsi eu une réunion avec Franck Kita et le coordinateur sportif Philippe Mao.

Nantes refuse toutes les offres

Les deux hommes avaient convenu d’accorder un bon de sortie à Abline à l’issue de la saison estimant que le FC Nantes pourrait récupérer une grosse somme cet été après une grosse saison de sa part. Selon nos indiscrétions, en début de mercato, l’OM est d’abord venu avec une offre entre 15 et 20 millions d’euros. Une offre jugée insuffisante par Waldemar Kita qui n’avait pas manqué de se payer l’OM publiquement dans la foulée. «Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€», avait-il lancé. Ensuite, le LOSC est venu aux renseignements sans passer concrètement à l’action.

À ce moment-là, Waldermar Kita explique que le joueur n’est finalement pas à vendre (ce qui refroidira les intentions du LOSC). Une prise de position étonnante pour le joueur et son entourage. Il y a quelques semaines, Sunderland a aussi montré un intérêt pour le joueur. Mais alors que Nantes réclamait 30 millions d’euros, la situation a changé du jour au lendemain avec 40 millions réclamés pour le joueur. Le club anglais, qui n’avait fait que des offres orales, décidera de ne pas aller plus loin dans ce deal. Enfin, ces derniers jours, le Paris FC a dégainé une offre de 20 millions plus 5 millions de bonus pour le joueur. L’offre a été refusée une semaine plus tard par Nantes qui a expliqué en réclamer finalement 50. Une décision que le joueur a dû mal à comprendre. Le FC Nantes souhaite-t-il vraiment se séparer de son joueur après avoir déjà vendu pour plus de 40 millions sur ce mercato ? Là est la question. Récemment, Wolverhampton a aussi montré un intérêt. Et si le joueur souhaite rester en France pour son nouveau challenge, il est bien déterminé à quitter Nantes. Les Wolves pourraient passer à l’action tout comme Francfort qui suit attentivement le joueur. Les clubs continuent d’essayer de récupérer ce joueur qui avait éclaboussé la Ligue 1 de tout son talent la saison passée.