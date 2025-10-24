PFC : le nombre d’ultras a quadruplé depuis la montée en Ligue 1

La montée en Ligue 1 a provoqué un véritable boom pour les groupes ultras du Paris FC. « Old Clan » et « Ultras Lutetia » voient leur nombre d’adhérents exploser : Old Clan est passé de 40‑45 membres la saison dernière à 235 cette année, tandis que les Ultras Lutetia, plus nombreux, ont quadruplé leur effectif pour atteindre près de 900 cartés. Les supporters du promu ont d’ailleurs été impressionnant à Bollaert, contre Lens (2-1), lors de la 8e journée de Ligue 1. Ce regain d’intérêt s’explique par le retour du club sous les projecteurs, l’arrivée de la famille Arnault, mais aussi par le prix abordable des abonnements, bien inférieur à celui du Parc des Princes, qui attire de nouveaux supporters curieux d’après L’Équipe.

Ce renouveau générationnel modifie profondément le profil des ultras. Si les premiers noyaux durs étaient parfois constitués d’anciens du Parc, la majorité des membres actuels sont de vrais supporters du Paris FC, fidèles même lors des saisons difficiles en Ligue 2. Pour les deux groupes, il s’agit moins de reproduire une rivalité avec le PSG que de soutenir leur club local, dans une ambiance familiale et passionnée, comme le montrent les 17 780 spectateurs présents en moyenne à Jean-Bouin cette saison, un chiffre plus de trois fois supérieur à celui enregistré à Charléty, il y a deux ans.