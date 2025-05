Le Paris FC est promu en Ligue 1 !

Après le FC Lorient, c’est au tour du Paris FC d’officialiser sa montée en Ligue 1 la saison prochaine. À une journée de la fin du championnat et grâce à un match nul concédé à Martigues, le club de la capitale ne peut plus être rejoint par le FC Metz, qui s’est loupé sur sa pelouse contre Rodez (3-3). Et avec la défaite de Lorient, le titre de Ligue 2 peut maintenant devenir une réalité la semaine prochaine. Mais l’essentiel est déjà fait, tant cette accession dans l’élite était l’objectif assumé depuis plusieurs années maintenant. La venue de la famille Arnault n’a fait que confirmer ces ambitions.

On peut même dire que ça les a renforcées. Sous la houlette de la holding Agache Sport, elle est devenue actionnaire majoritaire (52,4 %) du club à l’automne, accompagnée dans son investissement par Red Bull (10,6 %), alors que Pierre Ferracci reste au poste de président du club qu’il occupe depuis 2012. L’homme d’affaires corse devrait s’en aller d’ici deux ans, en espérant laisser durablement le PFC en Ligue 1 avec les moyens entrevus ces derniers mois. C’est aussi la recette du succès de cette saison.

Deux clubs parisiens en L1 l’an prochain

Grâce à leur large surface financière pour une écurie de Ligue 2, les pensionnaires de Charlety ont réussi à attirer des joueurs d’un certain calibre. On pense bien sûr à Maxime Lopez, recruté à Sassuolo l’été dernier, mais aussi de Jean-Philippe Krasso, acheté 1,5 M€ à l’Étoile Rouge de Belgrade et auteur de 15 buts cette saison, ou encore à Mathieu Cafaro débarqué cet hiver depuis Saint-Etienne. Le centre de formation s’est également developpé ces dernières années et de nombreux talents sont déjà en équipe première à l’image d’Obed Nkambadio.

Il y aura eu des hauts et des bas durant cet exercice, mais il y aura bien deux clubs parisiens en Ligue 1 à partir de la rentrée. Il s’agira d’une première en France depuis 1989 et c’est aussi la grande curiosité à venir. Cousin du PSG (les deux clubs ont fait histoire commune entre 1969 et 1972), le PFC va devoir se faire sa place dans un environnement outrageusement dominé par son grand voisin. D’ailleurs, les joueurs de Stéphane Gilli évolueront au stade Jean-Bouin la saison prochaine, situé sur le trottoir en face du Parc des Princes. Il y a déjà une histoire à raconter.