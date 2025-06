Le Paris FC fait une offre au FC Nantes pour Moses Simon !

Le Paris FC vit un été charnière sous les projecteurs, fraichement promu en Ligue 1 et repris par la famille Arnault (via Agache Sport) et Red Bull depuis novembre 2024 ; cette montée, effective le 2 mai 2025, marque le retour du club dans l’élite après 46 ans d’absence. Grâce à un budget annoncé autour de 40 M€, l’ambition de l’Arnault Team est claire : transformer ce promu en rival crédible du PSG et attirer l’attention médiatique sur un club désormais dans l’œil du cyclone. Les supporters et observateurs ne cessent de scruter chaque piste, chaque rumeur, la tension et les attentes autour de ce mercato estival étant à la mesure de la pression médiatique installée sur leurs épaules.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, le Paris FC vise avant tout la stabilité défensive : les négociations seraient "très avancées" pour recruter Nhoa Sangui, 19 ans, latéral gauche de Reims, international U19, formé à Creil et estimé à environ 2,5 M€ sur le marché. Ce dossier révèle la capacité du club à cibler des jeunes talents avec un profil prometteur, grâce aux moyens fraîchement débloqués. Parallèlement, la piste Afimico Pululu, attaquant congolais auteur d’une excellente saison en Pologne, fait son chemin, la rumeur indiquant l’intérêt du PFC parmi quatre clubs de Ligue 1, confirmant à nouveau les feux médiatiques braqués sur l’institution parisienne. Alors que le mercato s’ouvre, Paris FC s’impose comme l’un des acteurs inattendus et scrutés de l’été.

La suite après cette publicité

Place à Moses Simon !

Selon les informations de Ouest-France, le FC Nantes a reçu une première offre de 5 millions d’euros pour Moses Simon, attaquant nigérian en fin de contrat en 2026. Auteur d’une saison solide en Ligue 1 (8 buts et 10 passes décisives), l’ailier de 29 ans reste très attractif ; le club dirigé par Waldemar Kita semble ouvert à un départ si les conditions financières sont respectées.

Si l’offre à 5 M€ paraît bien réelle, elle reste en-deçà des ambitions nantaises : Nantes espère une vente autour de 15 millions, selon FootenFrance, en raison du rendement régulier de Simon et de son profil historique au club. Divers clubs turcs (Trabzonspor, Beşiktaş) et saoudiens sont sur les rangs, mais jusqu’à présent aucune proposition approchant ce montant n’aurait été formulée. Le feuilleton est donc lancé à moins.

La suite après cette publicité

.