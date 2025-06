Le Paris FC est proche de boucler sa première recrue

Le Paris FC est attendu. En effet, tout le monde veut savoir ce que va faire l’autre club de la capitale, qui a validé sa montée en Ligue 1 après une saison 2024-25 réussie. De quoi d’ailleurs donner le sourire à la famille Arnault et à Red Bull, qui ont décidé de s’unir pour investir au sein de l’écurie francilienne il y a quelques mois. Et le projet semble être lancé sur de bons rails pour le moment. Car la famille Arnault a des moyens et surtout de l’ambition avec le Paris FC. C’est ce qu’avait expliqué Antoine Arnault à son arrivée il y a quelques mois.

« Si l’ambition est de détrôner le PSG ? Je suis supporter du PSG depuis que j’ai 12 ans, donc vous ne m’entendrez jamais dire un mot négatif sur le Paris SG. Ce serait bien présomptueux de notre part d’imaginer pouvoir rivaliser avec le PSG. Nasser (Al-Khelaïfi) a construit quelque chose d’extraordinaire, les précédents actionnaires avaient mis en place une base ultra-solide. Aujourd’hui, le PSG est l’un des trois premiers clubs au monde en termes de valorisation. Notre objectif est d’abord d’accomplir une belle saison de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, lorsque, je l’espère, nous serons en L1, il faut créer un club qui reste dans l’élite et s’y installe. Pour, après, espérer arriver à accrocher des places européennes régulièrement.»

Le PFC pousse pour Sangui

Se maintenir dans l’élite après cette belle montée et ensuite essayer de se qualifier pour une Coupe d’Europe, voici les objectifs affichés de ce PFC new look. Cela passera par un mercato réussi. Ces derniers jours, le club parisien a tout d’abord commencé par blinder ses jeunes talents. Aymerick Bering, Kamil El Kit, Anis Fatahine et Zakarya Khaldi ont été intégrés au sein de l’équipe fanion du PFC. En parallèle, les Franciliens ont essayé d’avancer pour se renforcer avec des éléments habitués aux joutes de la Ligue 1 ou au haut niveau. Ces dernières semaines, plusieurs noms sont sortis du chapeau, dont ceux de Matthis Abline, Amifico Pululu et de Promise David. Mais la priorité du moment est de se renforcer en défense, au poste de latéral.

Pour le côté droit, le nom de l’expérimenté Hamari Traoré (Real Sociedad) a récemment été cité. Une piste que nous pouvons vous confirmer. En ce qui concerne le couloir gauche, c’est Nhoa Sangui (19 ans) qui a les faveurs du Paris FC. En effet, L’Equipe parle de négociations très avancées pour le défenseur du Stade de Reims. Un club où il a été formé avant d’évoluer avec l’équipe professionnelle. Malgré son jeune âge, il a participé à 32 matches toutes compétitions confondues avec Reims cette saison, dont 13 en tant que titulaire (1 but, 3 passes décisives). Son potentiel et ses qualités ont tapé dans l’œil du PFC, qui est d’ailleurs proche de trouver un accord avec le club relégué en Ligue 2. Selon le site spécialisé transfermarkt, le prix du joueur sous contrat jusqu’en 2027 est estimé 2,5 M€. Le PFC touche au but et attend ce renfort.