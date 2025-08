Le Paris FC fait de grandes annonces sur le mercato

Après quarante-six ans d’attente, le Paris FC retrouve enfin l’élite du football français et n’a pas l’intention d’y faire de la figuration. Désormais sous pavillon de la famille Arnault et du groupe Red Bull, le club francilien suscite une énorme curiosité et de grandes attentes. Ce retour en Ligue 1 marque un tournant stratégique pour une institution qui ambitionne de s’installer durablement parmi les clubs majeurs du championnat. Avec des moyens renforcés, une nouvelle dimension économique et un projet sportif ambitieux, le Paris FC est attendu au tournant et devra assumer son nouveau statut dès les premières journées.

Sur le papier, le mercato estival a été à la hauteur de ces ambitions. Le club s’est renforcé avec des recrues de qualité comme Otavio, Moses Simon ou encore la pépite Nhoa Sangui, tandis qu’Amadou Haidara est tout proche de rejoindre le projet. Surtout, les cadres de la montée – Maxime Lopez, Moustapha Mbow, Thibault De Smet, Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso et le gardien Obed Nkambadio – ont tous été conservés, garantissant une certaine continuité. Les premiers signaux sont encourageants : une préparation solide avec quatre matchs dont deux victoires et un nul, preuve que la mayonnaise commence à prendre. Reste à confirmer tout cela sur les terrains de Ligue 1, où l’attente est immense.

Le Paris FC n’a pas fini son marché !

Interrogé en conférence de presse lundi, Stéphane Gilli a tenu à tirer un premier bilan de la préparation de son équipe : «la Ligue 1 est un niveau au-dessus, on l’aborde avec le même état d’esprit qu’en Ligue 2, c’est-à-dire avec beaucoup d’humilité, de détermination et d’ambition. On souhaite faire quelque chose de bien et faire fructifier le travail de ces deux dernières saisons. Je souhaite que notre identité de jeu perdure et se bonifie. C’est un autre championnat, l’objectif sera en fonction de ce que l’on réalisera. On espère qu’on obtiendra le maintien assez tranquillement. On ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur le groupe en fixant un objectif élevé, ce qui n’empêche pas d’avoir de l’ambition à l’image du club, des actionnaires et des joueurs. Le stage à Évian s’est bien passé, dans de très bonnes conditions. On a fait des matches amicaux intéressants avec une montée en puissance. La rencontre face au Havre et celle face à Nantes samedi, deux clubs de L1, vont nous servir à préparer l’équipe qui commencera le championnat à Angers le 17 août. Demain, celle face à l’UNFP FC doit permettre de donner du temps de jeu à ceux qui ont peu joué ou reviennent de blessure».

Alors que ses dirigeants se sont montrés d’ores et déjà actifs sur le marché, l’entraîneur a confirmé que le mercato parisien n’était pas fini : «on attend encore trois ou quatre recrues, dont un attaquant de pointe, un milieu de terrain, un latéral et un gardien. L’intégration des recrues ? C’est le même groupe ou presque depuis un an et demi, les joueurs connaissent la méthode de travail même si on a un peu évolué. Les recrues ont été bien intégrées. Au-delà de la qualité des joueurs, ce sont des bons garçons. Le groupe est sain, j’ai l’impression qu’ils sont là depuis longtemps. D’un point de vue médiatique, ça n’a rien à voir avec la Ligue 2. Mais après, à notre avantage, on n’a jamais autant parlé de nous depuis l’annonce du rachat du club en novembre. On connaît les attentes, on a envie de prouver. On sent une ferveur en effet, une curiosité. Les gens parlent du Paris FC qui va combler l’attente du deuxième club à Paris. Je sens un regard bienveillant. Beaucoup de choses vont changer : on revient en Ligue 1 après 46 ans, dans un nouveau championnat, on va évoluer dans un nouveau stade. Une nouvelle page du Paris FC va s’écrire, on souhaite continuer à l’écrire positivement». Le Paris FC se tient en tout cas prêt à écrire sa nouvelle histoire tant attendue…