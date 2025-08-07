Menu Rechercher
Commenter 6
Exclu FM Süper Lig

Fenerbahçe fonce sur le Brésilien Evander

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
Evander @Maxppp

Après avoir fait venir cet été Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown ou encore Jhon Duran en prêt, Fenerbahçe souhaite encore se renforcer. Selon nos informations, le club stambouliote fonce désormais sur Evander, milieu offensif brésilien de 27 ans.

La suite après cette publicité

Cette saison, Evander a marqué 19 buts et délivré 10 passes décisives en 29 rencontres avec Cincinnati. Avant de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs de MLS, il était passé par Vasco da Gama, Midtjylland ou encore Portland.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce
Evander

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Evander Evander
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier