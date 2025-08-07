Fenerbahçe fonce sur le Brésilien Evander

Après avoir fait venir cet été Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown ou encore Jhon Duran en prêt, Fenerbahçe souhaite encore se renforcer. Selon nos informations, le club stambouliote fonce désormais sur Evander, milieu offensif brésilien de 27 ans.

Cette saison, Evander a marqué 19 buts et délivré 10 passes décisives en 29 rencontres avec Cincinnati. Avant de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs de MLS, il était passé par Vasco da Gama, Midtjylland ou encore Portland.