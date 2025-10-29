OM : Bilal Nadir sort sur civière après un malaise

Remplaçant ce mercredi lors du joli duel entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Bilal Nadir était entré en jeu à la 76e minute à la place d’Igor Paixao. Cependant, le jeune milieu de terrain n’a pu rester que 11 minutes sur le terrain.

La suite après cette publicité

Alors qu’on disputait la 87e minute de jeu, il s’est écroulé au niveau de la ligne médiane. Il a logiquement été remplacé deux minutes plus tard par Pol Lirola. Sorti sur civière, il était conscient selon les informations de Ligue 1+, le diffuseur du Championnat de France.