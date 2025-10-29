Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue 1

OM : Bilal Nadir sort sur civière après un malaise

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bilal Nadir en action avec l'OM @Maxppp
Marseille 2-2 Angers

Remplaçant ce mercredi lors du joli duel entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Bilal Nadir était entré en jeu à la 76e minute à la place d’Igor Paixao. Cependant, le jeune milieu de terrain n’a pu rester que 11 minutes sur le terrain.

La suite après cette publicité

Alors qu’on disputait la 87e minute de jeu, il s’est écroulé au niveau de la ligne médiane. Il a logiquement été remplacé deux minutes plus tard par Pol Lirola. Sorti sur civière, il était conscient selon les informations de Ligue 1+, le diffuseur du Championnat de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Bilal Nadir

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Bilal Nadir Bilal Nadir
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier