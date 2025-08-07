Le Bayern Munich dévoile son maillot third 2025/2026

Pour la saison 2025/26, le Bayern Munich et adidas signent un nouveau maillot third à l’esthétique puissante, où le style rencontre la tradition. Co-conçu avec la marque munichoise de streetwear haut de gamme BSTN, ce maillot rend hommage aux racines bavaroises du club tout en poursuivant le renouveau du logo Trèfle d’adidas Originals, introduit l’an passé à l’occasion des 75 ans de la marque. La base noire est sublimée par un motif en damier en relief, tandis que des touches de rouge et de vert foncé habillent le col et les manches. Le slogan « Du Sud, du cœur » figure discrètement à l’intérieur du col, marquant l’attachement du Bayern à sa ville et à sa communauté.

Ce design fait également la belle part à l’histoire du club avec le retour de l’écusson vintage des années 1920, réintroduit en 2023 et désormais intégré avec élégance dans cette nouvelle version. En clin d’œil aux titres fêtés sur la Marienplatz, une étiquette brodée au bas du maillot affiche fièrement « Salutations depuis le balcon de l’hôtel de ville ». Le short noir et les chaussettes écrues complètent la tenue avec des finitions soignées et des rappels graphiques des motifs du maillot. Entre hommage à l’héritage et regard tourné vers le futur, le Bayern confirme avec cette pièce l’importance de l’identité locale dans le football moderne.