PSG : premier scandale pour le Ballon d’Or 2025

Le 22 septembre prochain, le nom du Ballon 2025 sera dévoilé lors d’une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. A quelques semaines de ce gala, France Football a dévoilé hier les noms des 30 joueurs en course pour succéder à Rodri (Manchester City, Espagne), lauréat en 2024. Certains joueurs, eux, ont déjà été écartés à ce stade. C’est le cas de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, qui est bien représenté avec 9 nommés (Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, João Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé.) Bradley Barcola, Marquinhos ou encore Willian Pacho n’ont pas eu cette chance.

Ils figurent d’ailleurs parmi notre liste des oubliés du Ballon d’Or 2025. Concernant les deux défenseurs, Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, a expliqué leurs absences dans L’Equipe. « Ce n’est pas une sanction, les deux joueurs ont eu moins de la moitié des votes de la part du comité des listes (…) Luis Figo, Fabio Capello et le juré islandais Vidir Sigurdsson choisissaient plus Marquinhos, là où les journalistes français étaient plus enclins à choisir Pacho (…) Si le PSG avait remporté la finale, ça aurait été difficile de ne pas faire un strike.» La division des votes ainsi que leur poste n’ont pas plaidée en leur faveur. Mais cette décision ne passe pas. Surtout concernant Pacho. Chez lui, en Équateur, on ne comprend pas du tout son absence de la liste des 30.

L’absence de Pacho fait parler

Arrivé l’été dernier dans la capitale française, il s’est imposé, lui qui a participé à 57 rencontres toutes compétitions confondues (2 assists). Malgré son impressionnante saison, il n’a pas recueilli assez de votes pour le BO. Ce que la presse équatorienne ne digère pas. L’Expreso écrit : «la cérémonie du Ballon d’Or 2025 bat déjà son plein, suscitant à la fois attentes et controverses. Ce jeudi 7 août, la liste des 30 nominés pour cette prestigieuse récompense a été dévoilée, et la grande surprise a été l’absence totale de joueurs équatoriens. Des personnalités de premier plan comme Willian Pacho et Moisés Caicedo, qui ont connu des saisons exceptionnelles respectivement avec le PSG et Chelsea, n’ont pas été prises en compte par l’organisation.»

La publication poursuit : «cette omission a suscité un vif débat parmi les supporters, qui se demandent si la liste des nommés reflète réellement le talent et les performances du football dans son ensemble. Les nommés viennent principalement d’Europe, avec seulement quatre représentants d’Amérique du Sud : les Argentins Lautaro Martínez et Alexis Mac Allister, et les Brésiliens Vinicius Jr. et Raphinha.» Même son de cloche pour El Telegrafo : «malheureusement, à la surprise générale, les joueurs équatoriens Willian Pacho et Moisés Caicedo, auteur de belles saisons respectivement au PSG et à Chelsea, ne figurent pas parmi les nominés. En réalité, la plupart des nominés sont Européens.» Les supporters équatoriens comme les médias ne comprennent pas l’absence de Pacho, ni même celle de Moisés Caicedo. Ce dernier a notamment remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du Monde des Clubs avec Chelsea. En revanche, rien à signaler pour le moment au Brésil concernant l’absence du capitaine parisien Marquinhos parmi les 30.