Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

L’arbitre de Bayer Leverkusen - PSG est connu

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Leverkusen PSG
parionssport
1 4.80 N 4.25 2 1.55 100€ Bonus Voir sur CANAL+ FOOT

Alors que ce mardi le Paris Saint-Germain affrontera le Bayer Leverkusen pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club francilien va retrouver un visage connu. En effet, les joueurs de Luis Enrique seront arbitrés par l’Espagnol Jesus Gil Manzano.

La suite après cette publicité

Âgé de 41 ans, l’officiel espagnol avait d’ailleurs dirigé au dernier match de Ligue des Champions l’AS Monaco contre Manchester City. Il a déjà arbitré le Paris Saint-Germain à 4 reprises contre Bruges en 2021 (victoire 4-1) face à Benfica en 2022 (1-1) puis contre le Borussia Dortmund en 2023 (2-0) et face à l’AC Milan (défaite 2-1). Un arbitre qui porte donc plutôt chance aux Franciliens.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier