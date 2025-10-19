L’arbitre de Bayer Leverkusen - PSG est connu

Alors que ce mardi le Paris Saint-Germain affrontera le Bayer Leverkusen pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club francilien va retrouver un visage connu. En effet, les joueurs de Luis Enrique seront arbitrés par l’Espagnol Jesus Gil Manzano.

Âgé de 41 ans, l’officiel espagnol avait d’ailleurs dirigé au dernier match de Ligue des Champions l’AS Monaco contre Manchester City. Il a déjà arbitré le Paris Saint-Germain à 4 reprises contre Bruges en 2021 (victoire 4-1) face à Benfica en 2022 (1-1) puis contre le Borussia Dortmund en 2023 (2-0) et face à l’AC Milan (défaite 2-1). Un arbitre qui porte donc plutôt chance aux Franciliens.

