PSG : les secrets de l’excellent retour en forme de Warren Zaïre-Emery

Pas simple d’exister en 2025 quand on est milieu de terrain et en concurrence avec Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha. Avec une maîtrise collective insolente et une régularité ininterrompue depuis janvier, le trio a montré qu’il ne nageait pas dans les mêmes eaux que la concurrence aujourd’hui. Au prix, aussi, d’une mise en retrait de Warren Zaïre-Emery, laissé sur le quai pendant que le train avançait sans lui.

La suite après cette publicité

Appelé à incarner le nouveau PSG et récompensé d’une prolongation XXL en avril 2024 - faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif - l’international tricolore a été coupé net dans son élan. Ses performances, bien moins abouties que lors de ses premières saisons, ont aussi motivé Luis Enrique à en faire une alternative à son milieu titulaire. Sauf que depuis plusieurs semaines, le titi parisien montre du caractère au travers de prestations plus consistantes les unes que les autres.

La suite après cette publicité

Il est le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique cette saison

Très bon à Barcelone (1-2), où il avait peut-être été le meilleur milieu de terrain parisien après avoir appris sa titularisation juste après l’échauffement (Neves avait été préservé après de mauvaises sensations), il a étiré cette dynamique jusqu’en sélection. Pas convoqué par Didier Deschamps, WZE a accepté de retourner en Espoirs, où Gérald Baticle en a fait son capitaine. «Il revient avec nous et on va lui donner de l’élan, beaucoup de plaisir et de confiance pour reprendre le bon ascenseur et revenir dans sa routine de Coupe du Monde. C’est l’un de nos objectifs qu’il soit opérationnel avec les A», confiait Gérald Baticle à son sujet ce matin. Pour le moment, le plan est respecté : le milieu de 19 ans a livré deux gros matchs, aussi relative l’adversité soit-elle (victoire 6-0 contre les Îles Féroé et 6-1 contre l’Estonie), avant de confirmer vendredi face à une très belle équipe de Strasbourg (3-3). Meilleur Parisien sur la pelouse et crédité d’un 7,5 sur notre site, Zaïre-Emery reconnaissait après le match avoir retrouvé confiance.

«Je me sens bien. Je suis allé avec les Espoirs pour reprendre cette confiance. Toucher beaucoup de ballons, jouer vers l’avant. Aujourd’hui, ça n’a pas été un mauvais match de ma part. Je me sens bien, j’espère que ça va continuer comme ça. Je reprends cette confiance et je reprends du plaisir», savourait celui qui ne cache pas ses ambitions de jouer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. On a parfois tendance à l’oublier, tant il est un phénomène de précocité, mais Zaïre-Emery n’a que 19 ans et aurait même été éligible pour disputer la Coupe du Monde U20 actuellement avec les Bleuets (il est né en 2006 comme Eli Kroupi, Senny Mayulu, Jaydee Canvot…). Peut-être encore trop vert pour endosser le costume de titulaire ces derniers mois, il semble aujourd’hui plus à l’aise avec ce rôle et les exigences que cela implique.

La suite après cette publicité

Forcément, les contretemps physiques de Ruiz et Neves lui ont offert de l’espace, mais encore fallait-il l’exploiter. Selon Le Parisien, le joueur n’a jamais perçu ses deux dernières non-convocations en Bleus comme une punition, ni en septembre, ni en octobre. Il s’est surtout remis en question, sans pour autant revoir ses objectifs à la baisse. Au club, il est décrit comme un élément toujours à l’écoute des conseils, aussi bien du coach que de ses partenaires. «C’est non seulement un bon joueur mais c’est aussi un bon garçon», indique une source au Parisien. Sa préparation cet été serait également l’une des raisons de ce retour clinquant, après avoir traîné des douleurs à la cheville l’an passé. Ce n’est pas un hasard si Zaïre-Emery est le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de saison (765 minutes, devant les 744 minutes de Hakimi). Maintenant, à lui de transformer l’essai.