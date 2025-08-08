Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Le LOSC réclame une somme folle pour Bafodé Diakité

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bafodé Diakité avec le LOSC. @Maxppp

Sur le point de perdre Lucas Chevalier, transféré au PSG pour 40 M€ (+ 15 de bonus), le LOSC pourrait également voir Bafodé Diakité s’en aller. Taulier du club depuis son arrivée en 2022, le défenseur est courtisé par Bournemouth avec qui il s’est déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat de 5 ans. Le club anglais a des besoins urgents après avoir vendu Dean Huijsen au Real Madrid, et possiblement Ilya Zabarni au PSG. L’avantage, c’est que les Cherries ont beaucoup de moyens.

La suite après cette publicité

Ça n’a pas échappé à Oliver Létang et son équipe, qui tentent d’obtenir le meilleur montant possible pour un transfert. D’après les informations de RMC, le LOSC exige 40 M€ pour laisser partir son joueur de 24 ans, arrivé pour 3 M€ de Toulouse. Depuis, Diakité a beaucoup progressé, au point de devenir une valeur sûre de Ligue 1 et même sur la scène continentale. Les Dogues sont en position de force dans ce dossier car le défenseur est encore sous contrat jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Bournemouth
Lille
Bafodé Diakité

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Lille Logo Lille
Bafodé Diakité Bafodé Diakité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier