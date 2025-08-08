Le LOSC réclame une somme folle pour Bafodé Diakité

Sur le point de perdre Lucas Chevalier, transféré au PSG pour 40 M€ (+ 15 de bonus), le LOSC pourrait également voir Bafodé Diakité s’en aller. Taulier du club depuis son arrivée en 2022, le défenseur est courtisé par Bournemouth avec qui il s’est déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat de 5 ans. Le club anglais a des besoins urgents après avoir vendu Dean Huijsen au Real Madrid, et possiblement Ilya Zabarni au PSG. L’avantage, c’est que les Cherries ont beaucoup de moyens.

Ça n’a pas échappé à Oliver Létang et son équipe, qui tentent d’obtenir le meilleur montant possible pour un transfert. D’après les informations de RMC, le LOSC exige 40 M€ pour laisser partir son joueur de 24 ans, arrivé pour 3 M€ de Toulouse. Depuis, Diakité a beaucoup progressé, au point de devenir une valeur sûre de Ligue 1 et même sur la scène continentale. Les Dogues sont en position de force dans ce dossier car le défenseur est encore sous contrat jusqu’en 2028.