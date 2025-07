Bournemouth se jette sur Bafodé Diakité

Bournemouth a perdu gros cet été. Après avoir vendu Dean Huijsen au Real Madrid, puis Milos Kerkez à Liverpool, les Cherries sont sur le point de perdre l’Ukrainien Ilya Zabarni, qui est très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un transfert autour de 60 millions d’euros. Et forcément, le club anglais va devoir recruter en défense centrale. Les Cherries scrutent de près la Ligue 1 et ont déjà enrôlé Adrien Truffert, mais ils ont fait de Bafodé Diakité, le défenseur central et pilier du LOSC, une priorité absolue.

D’après les informations de L’Équipe, les deux clubs seraient déjà entrés en discussions, et les échanges devraient aboutir à une offre à venir dès cette semaine. Sous contrat jusqu’en juin 2028 et très apprécié par Bruno Genesio, Bafodé Diakité (24 ans) est déjà très sollicité en Europe et Bournemouth va devoir mettre un sacré prix pour obtenir l’un des défenseurs les plus fiables du Championnat de France.