Menu Rechercher
Commenter 56
Ligue 1

La FFF explique l’annulation du penalty lors de OL-OM

Par Allan Brevi
1 min.
Un arbitre de Ligue 1 devant l'écran VAR @Maxppp
Lyon 1-0 Marseille

Lors de la 3e journée de Ligue 1, un penalty avait initialement été accordé à Lyon après un contact présumé entre le Lyonnais, Abner et le gardien marseillais. Selon la Direction de l’arbitrage de la FFF, le joueur lyonnais avait emmené le ballon vers le but, puis, arrivé au duel avec le gardien, s’était retrouvé au sol. L’arbitre avait d’abord sanctionné la faute, mais l’arbitrage vidéo a analysé l’ensemble de la phase offensive, vérifiant notamment la sortie éventuelle du ballon en ligne de touche, une main potentiellement sanctionnable et la nature exacte du contact entre l’attaquant et le gardien. Les images ont montré que l’attaquant s’était laissé tomber avant tout contact réel, confirmant ainsi une simulation et conduisant à l’annulation du penalty.

La suite après cette publicité

La FFF souligne que cette vérification était nécessaire et a occasionné un délai normal d’analyse. Les images ont clairement montré que le joueur de l’OL cherchait délibérément à provoquer un contact avec le gardien après avoir poussé le ballon, ce qui constitue une simulation selon la loi 12. L’intervention de l’arbitre vidéo a permis de corriger la décision initiale, et l’attaquant a été sanctionné d’un avertissement pour comportement antisportif, démontrant ainsi l’efficacité de l’assistance vidéo pour garantir l’équité du jeu. voilà qui est clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (56)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier