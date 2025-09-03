La FFF explique l’annulation du penalty lors de OL-OM

Lors de la 3e journée de Ligue 1, un penalty avait initialement été accordé à Lyon après un contact présumé entre le Lyonnais, Abner et le gardien marseillais. Selon la Direction de l’arbitrage de la FFF, le joueur lyonnais avait emmené le ballon vers le but, puis, arrivé au duel avec le gardien, s’était retrouvé au sol. L’arbitre avait d’abord sanctionné la faute, mais l’arbitrage vidéo a analysé l’ensemble de la phase offensive, vérifiant notamment la sortie éventuelle du ballon en ligne de touche, une main potentiellement sanctionnable et la nature exacte du contact entre l’attaquant et le gardien. Les images ont montré que l’attaquant s’était laissé tomber avant tout contact réel, confirmant ainsi une simulation et conduisant à l’annulation du penalty.

La FFF souligne que cette vérification était nécessaire et a occasionné un délai normal d’analyse. Les images ont clairement montré que le joueur de l’OL cherchait délibérément à provoquer un contact avec le gardien après avoir poussé le ballon, ce qui constitue une simulation selon la loi 12. L’intervention de l’arbitre vidéo a permis de corriger la décision initiale, et l’attaquant a été sanctionné d’un avertissement pour comportement antisportif, démontrant ainsi l’efficacité de l’assistance vidéo pour garantir l’équité du jeu. voilà qui est clair.