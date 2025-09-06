EdF : Désiré Doué va passer des examens après sa blessure contre l’Ukraine

Touché à un mollet en première période du premier match contre l’Ukraine, et remplacé à la pause par Ousmane Dembélé - avant que celui-ci ne se blesse également -, Désiré Doué est rentré avec le reste de l’équipe de France et va passer des examens ce samedi pour connaître la gravité de sa blessure, d’après Le Parisien.

A l’inverse de son coéquipier en club, il n’y a pas d’énorme inquiétude mais les précautions nécessaires seront évidemment prises. L’attaquant de 20 ans avait été aperçu en train de quitter le stade municipal de Wrocław en boitant.