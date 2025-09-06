Menu Rechercher
Commenter 12
CDM

EdF : Désiré Doué va passer des examens après sa blessure contre l’Ukraine

Par André Martins
Désiré Doué, avec l'équipe de France Espoirs. @Maxppp

Touché à un mollet en première période du premier match contre l’Ukraine, et remplacé à la pause par Ousmane Dembélé - avant que celui-ci ne se blesse également -, Désiré Doué est rentré avec le reste de l’équipe de France et va passer des examens ce samedi pour connaître la gravité de sa blessure, d’après Le Parisien.

La suite après cette publicité

A l’inverse de son coéquipier en club, il n’y a pas d’énorme inquiétude mais les précautions nécessaires seront évidemment prises. L’attaquant de 20 ans avait été aperçu en train de quitter le stade municipal de Wrocław en boitant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Désiré Doué

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier