L’OM dévoile le numéro de Benjamin Pavard

Il est l’une des dernières recrues de ce mercato épique de l’OM. Benjamin Pavard a débarqué en provenance de l’Inter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Tout s’est bouclé dans la précipitation durant les dernières heures du marché des transferts.

L’international français n’a même pas eu le temps de choisir son numéro. Il ne sera pas trop dépaysé car il portera le même qu’en Italie, à savoir le 28. Il faut remonter à la saison 2020/2021 pour retrouver trace d’un Marseillais avec ce numéro dans le dos. Il s’agissait alors de Valère Germain.