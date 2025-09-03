Commission de discipline : Nzingoula et Majecki prennent cher, CJ Egan-Riley connaît sa sanction

La commission de discipline se réunissait ce mercredi pour décider notamment des sanctions à infliger au Stade Brestois, dont la fin de match contre Lens avait été marquée par plusieurs expulsions. Auteur d’une sortie non maîtrisée, le gardien Radoslaw Majecki va rater les deux prochaines rencontres de la formation brestoise. Hugo Magnetti, expulsé après le coup de sifflet final pour contestation, manquera uniquement un match, tout comme l’entraîneur Éric Roy, interdit de banc de touche, de vestiaires d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Entré en toute fin de rencontre lors de la défaite du RC Strasbourg face à l’AS Monaco, Rabby Nzingoula a écopé d’un carton rouge direct une minute plus tard, en raison d’un geste d’humeur envers Jordan Teze. La commission a sanctionné le milieu défensif strasbourgeois de trois matchs de suspension ferme et d’un match avec sursis. Le défenseur marseillais Conrad Jaden Egan-Riley, de son côté, a écopé d’un match de suspension ferme et d’un match avec sursis, après son expulsion en première période du choc contre l’OL, perdu par son équipe. L’Anglais a manqué de maîtrise en fauchant Malick Fofana, qui filait au but.

Le compte-rendu complet de la commission de discipline :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Rabby NZINGOULA (RC Strasbourg Alsace)

Trois matchs de suspension ferme

Sadibou SANÉ (FC Metz)

Deux matchs de suspension ferme

Radoslaw MAJECKI (Stade Brestois 29)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Conrad Jaden EGAN-RILEY (Olympique de Marseille)

Un match de suspension ferme

Hugo MAGNETTI (Stade Brestois 29)

3e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – Stade Brestois 29 du vendredi 29 août 2025

Comportement de M. Éric ROY, entraîneur du Stade Brestois 29

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

3e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille du dimanche 31 août 2025

Comportement de M. António Ferreira, entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.