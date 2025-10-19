OM : la réaction mesurée de Bilal Nadir après la victoire face au Havre

Auteur d’une bonne entrée en jeu face au Havre, Bilal Nadir a contribué activement à la large victoire de l’OM (6-2) et au passage du club en tête de la Ligue 1. Le milieu de terrain franco-marocain de 21 ans, qui a délivré une passe décisive pour le but d’Amir Murillo, a toutefois tenu à rappeler que la saison restait longue et que rien n’était encore acquis.

« On est l’OM, on veut jouer les premiers rôles, c’est bien d’être en première position au classement mais le championnat est encore long, a-t-il tempéré. On ne va pas s’affoler, a-t-il réagi en zone mixte. Notre première demi-heure a été compliquée, Le Havre a ouvert le score. Mais le penalty et le carton rouge nous ont permis de revenir dans le match. On a pu dérouler par la suite. Le quadruplé de Mason (Greenwood) est magnifique, il le mérite ! On connait sa qualité, mais il aide encore plus l’équipe ces derniers temps. Quand il est comme ça, c’est top ! »