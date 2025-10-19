Menu Rechercher
Commenter 30
Ligue 1

OM : la réaction mesurée de Bilal Nadir après la victoire face au Havre

Par André Martins
1 min.
Bilal Nadir en action en Ligue 1 avec l'OM @Maxppp
Marseille 6-2 Le Havre

Auteur d’une bonne entrée en jeu face au Havre, Bilal Nadir a contribué activement à la large victoire de l’OM (6-2) et au passage du club en tête de la Ligue 1. Le milieu de terrain franco-marocain de 21 ans, qui a délivré une passe décisive pour le but d’Amir Murillo, a toutefois tenu à rappeler que la saison restait longue et que rien n’était encore acquis.

La suite après cette publicité

« On est l’OM, on veut jouer les premiers rôles, c’est bien d’être en première position au classement mais le championnat est encore long, a-t-il tempéré. On ne va pas s’affoler, a-t-il réagi en zone mixte. Notre première demi-heure a été compliquée, Le Havre a ouvert le score. Mais le penalty et le carton rouge nous ont permis de revenir dans le match. On a pu dérouler par la suite. Le quadruplé de Mason (Greenwood) est magnifique, il le mérite ! On connait sa qualité, mais il aide encore plus l’équipe ces derniers temps. Quand il est comme ça, c’est top ! »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Bilal Nadir

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Bilal Nadir Bilal Nadir
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier