Luis Suarez explique son échec à l’OM

Joueur de l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, Luis Suarez ne gardera pas un souvenir impérissable de son passage sur la Canebière. Depuis, le buteur colombien de 27 ans s’est refait la cerise en Espagne avant d’arriver au Sporting Portugal l’été dernier. Cette rencontre de Ligue des Champions face à l’OM sera donc très spéciale pour le Sud-Américain qui est revenu sur son échec en France.

«C’est un match spécial parce que c’est un match de Ligue des Champions. Je ressens une certaine pression à l’idée de jouer la Ligue des Champions, j’avais ça en tête. C’est un match spécial. C’est très difficile de participer à ce genre de matchs quand on vient de très loin. Quand on est dans la plus grande compétition européenne, c’est beau. Pour moi, c’est spécial. Concernant Marseille, je pense toujours au côté positif. C’était un nouveau pays, une nouvelle ligue. J’étais prêt sur le plan footballistique, mais pas mentalement. On n’a pas été patient avec moi, mais je n’étais pas prêt, je n’accuse personne. C’est ma responsabilité. À ce moment-là, j’ai pris la bonne décision en faisant un pas en arrière pour poursuivre ma carrière dans une autre équipe», a-t-il expliqué hier en conférence de presse.

