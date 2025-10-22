Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

Luis Suarez explique son échec à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Suarez avec le Sporting CP @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Sporting Marseille
parionssport
1 2.20 N 3.65 2 2.70 100€ Bonus Voir sur CANAL+

Joueur de l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, Luis Suarez ne gardera pas un souvenir impérissable de son passage sur la Canebière. Depuis, le buteur colombien de 27 ans s’est refait la cerise en Espagne avant d’arriver au Sporting Portugal l’été dernier. Cette rencontre de Ligue des Champions face à l’OM sera donc très spéciale pour le Sud-Américain qui est revenu sur son échec en France.

La suite après cette publicité

«C’est un match spécial parce que c’est un match de Ligue des Champions. Je ressens une certaine pression à l’idée de jouer la Ligue des Champions, j’avais ça en tête. C’est un match spécial. C’est très difficile de participer à ce genre de matchs quand on vient de très loin. Quand on est dans la plus grande compétition européenne, c’est beau. Pour moi, c’est spécial. Concernant Marseille, je pense toujours au côté positif. C’était un nouveau pays, une nouvelle ligue. J’étais prêt sur le plan footballistique, mais pas mentalement. On n’a pas été patient avec moi, mais je n’étais pas prêt, je n’accuse personne. C’est ma responsabilité. À ce moment-là, j’ai pris la bonne décision en faisant un pas en arrière pour poursuivre ma carrière dans une autre équipe», a-t-il expliqué hier en conférence de presse.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Sporting
Marseille
Luis Suárez

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Marseille Logo Marseille
Luis Suárez Luis Suárez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier