Real Madrid : Vinicius Jr vient de choquer tout le monde

Kylian Mbappé a beau avoir de grosses responsabilités sur le dos, Dean Huijsen, Franco Mastanuono, Alvaro Carreras ou Trent Alexander-Arnold voudront sûrement prouver leur valeur ; le joueur qui va commencer la saison avec le plus de pression sur les épaules côté Real Madrid, c’est bien Vinicius Jr. Après une saison plutôt médiocre, le joueur formé à Flamengo sait qu’il doit se refaire et afficher un bien meilleur visage.

La suite après cette publicité

D’abord, parce que le Real Madrid en a besoin, mais aussi pour prouver qu’il n’a rien à envier à Kylian Mbappé, le nouveau leader de l’équipe, aux yeux du staff et de la direction madrilène du moins. Puis, il y a la question de son contrat. Le numéro 7 merengue, dont le bail expire en 2027, souhaite être rémunéré à la hauteur de Kylian Mbappé et même au-dessus, et forcément, ce n’est pas avec le niveau de prestations affiché ces derniers mois qu’il va convaincre sa direction de lui offrir le meilleur salaire du club…

La suite après cette publicité

Vinicius Jr envoie déjà un message

Comme l’indique AS, le joueur veut oublier cet exercice 2024/2025 et compte briller lors de la saison à venir. Il veut éteindre les critiques à son sujet et cartonner sous les ordres de Xabi Alonso, et il met toutes les chances de son côté pour y parvenir. Des sources du club expliquent ainsi au média espagnol que c’est un Vinicius Jr très motivé que l’on peut voir lors de ces premiers entraînements estivaux côté madrilène.

Surtout, il affiche des conditions physiques exceptionnelles. Si les joueurs ont logiquement l’habitude de revenir de leurs vacances un peu moins en forme, c’est tout le contraire pour le Brésilien, qui est plus qu’affûté. Une façon, aussi, de prouver qu’il ne compte pas se laisser faire dans cette "bataille" avec Kylian Mbappé et qu’il peut être tout aussi important que l’attaquant tricolore. Quoi qu’il en soit, c’est une très bonne nouvelle pour Xabi Alonso et pour le Real Madrid…