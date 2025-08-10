Real Madrid : Florentino Pérez et Xabi Alonso mettent la pression sur Kylian Mbappé

Pour le Real Madrid, il n’y a aucun doute : le leader de l’équipe, c’est Kylian Mbappé. Cet été, de nouvelles démarches ont été faites dans ce sens, puisque le club lui a confié le symbolique numéro 10, tout comme c’est lui qui devrait tirer les penalties la saison prochaine. Clairement, le patron de l’équipe, du moins sur le terrain, c’est le Français, et non Vinicius Jr, à qui on refuse d’ailleurs un salaire à la hauteur de celui du Bondynois. Une situation qui serait d’ailleurs en train d’agacer l’attaquant brésilien, en pleines négociations pour un nouveau contrat.

La suite après cette publicité

Pour autant, Mbappé ne peut pas se reposer sur ses lauriers et il sait qu’il va devoir faire mieux. Si sa saison a été plutôt correcte sur le plan statistique, avec 44 buts au total toutes compétitions confondues battant le record de buts d’un joueur sur une première saison à Madrid, il n’a pas forcément toujours été au niveau dans les grosses rencontres. Et c’est en (légère) partie pour cette raison que le Real Madrid n’a pas remporté de titre majeur lors de cette dernière saison de Carlo Ancelotti. Tout comme il avait eu un peu de mal à entrer dans le bain en début de saison.

La suite après cette publicité

Encore plus de responsabilités

Comme l’indique le quotidien AS, le club de la capitale attend que son tout nouveau numéro 10 franchisse un nouveau cap lors de cet exercice 2025/2026. Désormais totalement adapté à la vie madrilène et intégré au vestiaire, le patron du Real Madrid a de grosses responsabilités aux yeux du staff et de la direction. « Le Real Madrid a mis tous ses œufs dans le même panier : celui de Kylian Mbappé », indique ainsi le journal pro-Madrid. Vous l’aurez compris, le Real Madrid veut un Kylian Mbappé encore meilleur que celui de la saison dernière.

Le média précise aussi que le nouveau système de Xabi Alonso, qui devrait jouer avec seulement deux attaquants et non trois comme c’était le cas sous Carlo Ancelotti, offrira à Mbappé un rôle encore plus important devant, et tout indique qu’il devra encore améliorer sa ligne statistique. KM10 le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités