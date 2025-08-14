Le contrat prénuptial complètement fou entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez

Alors qu’il y a seulement quelques jours, CR7 et Georgina ont annoncé qu’ils allaient se marier, les deux amoureux auraient rédigé un contrat prénuptial pour garantir tous les droits à leurs enfants en cas de divorce selon TV Guia. En effet, en cas de séparation, l’homme aux cinq Ballon d’Or garantirait à Georgina une pension à vie, pour elle et pour ses enfants. On connaît même la somme : 114 000 dollars par mois, ce qui correspond à un peu plus de 97 000 euros, soit plus d’un million d’euros par an. Cet accord aurait été signé par le couple juste après la naissance de leur première enfant, Alana Martina, le 12 novembre 2017.

En plus de sa fortune personnelle, Georgina possède également une somptueuse villa dans le quartier huppé de La Finca, à Madrid, là où CR7 a connu ses plus belles heures. Estimée à près de cinq millions d’euros, cette propriété de 4 000 m2 arbore même le monogramme « CR » gravé sur les poignées de porte, symbolisant Cristiano Ronaldo. Des montants impressionnants, mais anecdotiques pour Cristiano Ronaldo : avec un revenu annuel de 250 millions d’euros en Arabie saoudite, il est, depuis avril, l’athlète le mieux payé de l’histoire, sa fortune totale atteignant 2,23 milliards de dollars selon la presse portugaise.