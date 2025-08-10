Menu Rechercher
CR7 inscrit encore un doublé avec Al-Nassr !

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr @Maxppp
Almería 3-2 Nassr

L’équipe d’Al-Nassr dispute dimanche 10 août un match amical contre Almería. Al-Nassr alignait une composition habituelle avec Cristiano Ronaldo en pointe, Sadio Mané à gauche, João Félix en soutien du Portugais, et Ângelo à droite. C’était également l’occasion de découvrir Inigo Martínez sous ses nouvelles couleurs, fraîchement transféré de Barcelone quelques heures plus tôt.

𝗞𝗩
Cristiano Ronaldo has scored 10 goals in his last 7 games.

40 years old. 🐐
Malgré ses 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de surprendre par son efficacité. Il a inscrit un doublé lors de la première mi-temps, marquant un premier but à la 17e minute du pied droit sur une passe décisive de Sadio Mané, puis un penalty à la 43e minute. CR7 est plus que jamais prêt à relever son dernier défi : atteindre les 1000 buts en carrière. Avec une préparation estivale aussi prometteuse, il s’annonce comme un atout majeur pour la prochaine saison.

