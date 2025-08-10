CR7 inscrit encore un doublé avec Al-Nassr !

L’équipe d’Al-Nassr dispute dimanche 10 août un match amical contre Almería. Al-Nassr alignait une composition habituelle avec Cristiano Ronaldo en pointe, Sadio Mané à gauche, João Félix en soutien du Portugais, et Ângelo à droite. C’était également l’occasion de découvrir Inigo Martínez sous ses nouvelles couleurs, fraîchement transféré de Barcelone quelques heures plus tôt.

Malgré ses 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de surprendre par son efficacité. Il a inscrit un doublé lors de la première mi-temps, marquant un premier but à la 17e minute du pied droit sur une passe décisive de Sadio Mané, puis un penalty à la 43e minute. CR7 est plus que jamais prêt à relever son dernier défi : atteindre les 1000 buts en carrière. Avec une préparation estivale aussi prometteuse, il s’annonce comme un atout majeur pour la prochaine saison.