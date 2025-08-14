Dango Ouattara va rejoindre Brentford contre plus de 40 M€

Bournemouth va réaliser une juteuse plus-value sur Dango Ouattara. Arrivé chez les Cherries en janvier 2023 en provenance de Lorient pour 22,5 millions d’euros (environ 27 avec bonus), l’international burkinabé va en rapporter un peu plus de 40 à son club. Selon nos informations, le joueur de 23 ans va en effet rejoindre Brentford, autre pensionnaire de Premier League.

Un accord total a été trouvé entre les deux clubs, ainsi qu’avec le joueur, qui passera sa visite médicale dans les prochaines heures. La saison dernière, Ouattara avait marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives en 32 rencontres de Premier League. Il s’était affirmé comme une valeur sûre de son club, qui avait terminé à une jolie 9e place en championnat.