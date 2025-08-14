Lausanne-Ouchy bloque le départ de Warren Caddy à Troyes

Parti du Paris FC il y a un an pour rejoindre Lausanne-Ouchy en Suisse, Warren Caddy pourrait déjà plier bagage. Auteur de 18 buts en 29 rencontres de D2 suisse, l’attaquant de 28 ans est un élément courtisé, et selon nos informations, Troyes est sur le coup.

La suite après cette publicité

Le club aubois a formulé une offre à l’ancien joueur de Sète et d’Annecy. Seul problème, et qui complique les choses : le directeur sportif de Lausanne-Ouchy bloque actuellement le dossier. Caddy souhaite partir, lui qui disposait d’un bon de sortie après une saison. Pour le moment, ce deal n’est pas respecté par la formation suisse.