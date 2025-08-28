Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League

Brondby - Strasbourg : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Emanuel Emegha avec Strasbourg. @Maxppp
Brøndby 0-2 Strasbourg

Strasbourg joue sa saison européenne au Danemark ce soir ! Le RCSA se déplace sur la pelouse de Brondby à 20h, après le nul 0-0 concédé à la Meinau la semaine dernière. Le projet strasbourgeois, porté par le mercato ambitieux que permet l’argent de BlueCo, passe par une qualification ce soir pour la Ligue Conférence.

Pour cette affiche, à suivre en direct sur Foot Mercato, Strasbourg retrouve son gardien Penders, absent en L1 ce weekend contre Nantes (1-0). Le seul buteur de ce match Emegha est bien titulaire, associé à Amo-Ameyaw devant. Barco, Doukouré et Ouattara seront derrière Lemaréchal en n°10, Moreira et Mwanga animeront les couloirs autour de la charnière Hogsberg-Sarr.

Les compositions

Brondby : Pentz - Klaiber, Lauritsen, Binks - Divkovic, Wass (cap.), Tahirovic, Kohlert - Nartey, Bundgaard, Vallys

Strasbourg : Penders - Mwanga, Hogsberg, Sarr, Moreira - Ouattara, Doukouré, Barco - Lemaréchal - Amo-Ameyaw, Emegha (cap.)

