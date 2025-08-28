Brest a fait une offre pour Pathé Mboup

À cinq jours de la fin du mercato, Brest s’apprête à arriver dans le Lorenzi time. Plusieurs joueurs risquent donc d’arriver à Brest d’ici lundi soir. Selon nos informations, Pathé Mboup pourrait être l’un d’entre eux. Le club breton apprécie les qualités de l’ancien joueur de l’OL, auteur de 9 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 l’an passé avec Pau.

Ces dernières heures, le SB29 a envoyé une première offre au Pau FC pour tenter d’arracher la signature de l’ailier sénégalais de 21 ans. Mais le club du Finistère va devoir faire vite puisque le club belge de Malines, actuel 6e de Jupiler Pro League, a lui aussi fait une offre au club palois. À suivre.