Menu Rechercher
Commenter 9
Info FM Ligue 2

Brest a fait une offre pour Pathé Mboup

Par Sebastien Denis
1 min.
Pathé Mboup @Maxppp

À cinq jours de la fin du mercato, Brest s’apprête à arriver dans le Lorenzi time. Plusieurs joueurs risquent donc d’arriver à Brest d’ici lundi soir. Selon nos informations, Pathé Mboup pourrait être l’un d’entre eux. Le club breton apprécie les qualités de l’ancien joueur de l’OL, auteur de 9 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 l’an passé avec Pau.

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, le SB29 a envoyé une première offre au Pau FC pour tenter d’arracher la signature de l’ailier sénégalais de 21 ans. Mais le club du Finistère va devoir faire vite puisque le club belge de Malines, actuel 6e de Jupiler Pro League, a lui aussi fait une offre au club palois. À suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Ligue 1
Brest
Pau
Malines
Pathé Mboup

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Pau Logo Pau
Malines Logo Malines
Pathé Mboup Pathé Mboup
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier