Elydjah Mendy débarque à Nancy

Par Jordan Pardon
1 min.
Elydjah mendy @Maxppp

Elydjah Mendy va rejoindre Nancy. Le Bien Public révélait déjà un intérêt du club lorrain pour le défenseur de 25 ans ces derniers jours. Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour le transfert du joueur de Dijon, qui s’engagera pour 3 ans chez le co-leader de Ligue 2. Il a été aperçu à Nancy ces dernières heures.

Défenseur central de formation, Mendy était passé ces dernières saisons par Pau, Libourne, et donc Dijon qu’il avait rejoint en 2024. La saison dernière, il avait disputé 18 rencontres de National avec le DFCO, pour deux réalisations. Il découvrira la Ligue 2 à travers cette nouvelle expérience.

