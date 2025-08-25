Menu Rechercher
Reims annonce une mauvaise nouvelle pour Nicolas Pallois

Par Chemssdine Belgacem
Nicolas Pallois contre l'Olympiakos @Maxppp

Cet été, Nicolas Pallois a décidé de quitter le FC Nantes, toujours en Ligue 1, pour rejoindre le Stade de Reims, descendu en deuxième division. Un choix osé pour l’ancien Bordelais qui relève donc un challenge différent de ce qu’il a connu ces dernières saisons. Et après avoir disputé les premiers matches de la saison, Pallois a appris une mauvaise nouvelle ce lundi.

En effet, comme l’explique Reims, Nicolas Pallois doit faire face à une blessure qui va l’éloigner des terrains pour un certain temps : «suite à une gêne musculaire ressentie lors du dernier entraînement, la décision a été prise de ne pas aligner Mory Gbane sur la feuille de match aujourd’hui. Concernant Nicolas Pallois, des examens seront réalisés dans les prochains jours pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité.» Selon plusieurs sources, cette absence serait de deux mois pour le roc rémois.

Pub. le - MAJ le
