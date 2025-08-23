Dunkerque : Enzo Bardeli attire les convoitises
Selon nos informations, Enzo Bardeli, milieu axial de Dunkerque, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens cet été. Le joueur, qui a été 12 fois décisif la saison dernière (7 buts et 5 passes décisives) et déjà 2 cette saison (1 but et 1 passe), a été approché récemment par le PAOK Salonique et le Rapid Vienne. D’après nos indiscrétions, deux clubs français sont également sur les rangs, tandis que le joueur a décliné des offres du CSKA Moscou et d’Al Shabab ce mois-ci.
Le PAOK, qui peut concrétiser son intérêt dès ce week-end, et le Rapid Vienne, qui a été informé de l’opération après la vente de Mamadou Sangaré à Lens, sont les favoris pour accueillir Bardeli. Si le milieu dunkerquois venait à quitter le club, cela représenterait un transfert notable pour le championnat français et un coup majeur pour Enzo Bardeli dans la suite de sa carrière.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer