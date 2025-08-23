Menu Rechercher
Dunkerque : Enzo Bardeli attire les convoitises

Selon nos informations, Enzo Bardeli, milieu axial de Dunkerque, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens cet été. Le joueur, qui a été 12 fois décisif la saison dernière (7 buts et 5 passes décisives) et déjà 2 cette saison (1 but et 1 passe), a été approché récemment par le PAOK Salonique et le Rapid Vienne. D’après nos indiscrétions, deux clubs français sont également sur les rangs, tandis que le joueur a décliné des offres du CSKA Moscou et d’Al Shabab ce mois-ci.

Le PAOK, qui peut concrétiser son intérêt dès ce week-end, et le Rapid Vienne, qui a été informé de l’opération après la vente de Mamadou Sangaré à Lens, sont les favoris pour accueillir Bardeli. Si le milieu dunkerquois venait à quitter le club, cela représenterait un transfert notable pour le championnat français et un coup majeur pour Enzo Bardeli dans la suite de sa carrière.

