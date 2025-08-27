L’OM va enfin se séparer d’Azzedine Ounahi

C’est un dossier qui a traîné sur la quasi-totalité du mercato. Indésirable du côté de l’OM, Azzedine Ounahi était toujours à la recherche d’un club cet été. Après un prêt plus que réussi au Panathinaïkós la saison dernière, qui lui avait permis de se relancer, l’international marocain intéressait plusieurs écuries européennes. La première à se manifester se nommait Brighton, qui avait même convaincu le joueur. Mais le club anglais n’est jamais passé à l’action dans ce dossier. Tout le contraire du Spartak Moscou, qui avait rapidement trouvé un accord avec l’OM.

Le club russe s’était aligné sur les 12 millions demandés par l’OM. Problème : l’international marocain ne voulait pas rejoindre la Russie. Le dossier semblait donc dans l’impasse, encore plus après l’offensive de Gérone. Le club espagnol était arrivé avec une offre plus que dérisoire, proposant 3 millions pour 50 % des droits du joueur. Une offre refusée par l’OM, qui n’avait pas l’intention de brader son joueur.

Deal à plus de 6 millions d’euros

Dans le même temps, le Panathinaïkós n’avait pas lâché son rêve de le récupérer. Le club grec était revenu aux renseignements il y a quelques semaines. Mais Azzedine Ounahi, qui doit disputer la CAN au Maroc dans quelques mois, avait une priorité : jouer en Liga. De quoi convaincre Gérone de ne pas lâcher le dossier et de tenter un coup dans les derniers jours du mercato. Et avec le mercato de l’OM qui s’enflamme, le club espagnol en a profité. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’OM et Gérone pour le transfert du Marocain.

Azzedine Ounahi va rejoindre le club espagnol contre un chèque de plus de 6 millions d’euros. L’OM a réussi à inclure un pourcentage à la revente, ce qui permettra de compenser l’écart avec la somme exigée au départ. Après trois saisons au club, Ounahi va pouvoir se relancer. À 25 ans, l’ancien joueur d’Angers va découvrir un championnat qui correspond à ses qualités footballistiques. Une chance pour lui de s’imposer dans une équipe à la recherche d’un leader technique dans l’entrejeu. Pour l’OM, ce transfert va débloquer des fonds en vue de futures recrues.