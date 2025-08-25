Menu Rechercher
Bouchouari va signer au Wydad Casablanca

Par Hanif Ben Berkane
La Ligue 2 permet toujours de révéler quelques talents. Et si certains arrivent à se faire repérer pour monter à l’échelle supérieure, d’autres passent étonnamment entre les mailles du filet. Ce sera le cas du latéral droit Mohamed Bouchouari. Du haut de ses 24 ans, il a réalisé une très belle saison du côté de Rodez la saison dernière avec 4 buts et 5 passes décisives en 34 matches.

Toujours titulaire et régulier, il a démarré la saison en étant encore indiscutable. Mais il ne restera pas à Rodez. Selon nos informations, il va s’engager du côté du Wydad Casablanca dans les prochaines heures. Il va rejoindre le club marocain contre un montant de 300 000 euros. Tout est bouclé et il ne manque que l’officialisation désormais. Il arrive ce mardi à Casablanca.

