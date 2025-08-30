L’OL avance sur un attaquant mystère !

Maintenu in extremis en Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais savait qu’il allait connaître un été agité sur le marché des transferts, avec la nécessité de vendre ses meilleurs joueurs. Dans ce sens, Rayan Cherki, Lucas Perri et Alexandre Lacazette ont quitté le club au tout début de l’été. Mais ce n’était pas suffisant et il manquait encore 40 millions pour ne pas être embêté par la DNCG. Promis à un départ tout l’été, Malick Fofana n’a pas vraiment eu les offres espérées.

Résultat, il a fermé la porte à un transfert et l’OL a donc dû se tourner vers l’autre valeur marchande du club : Georges Mikautadze. Le club rhodanien a réussi à exfiltrer le Géorgien en quelques heures seulement. Comme nous vous le révélions, Villarreal a saisi l’opportunité rapidement et a fini par trouver un accord à hauteur de 30 millions d’euros. Après une nouvelle réunion entre l’Olympique Lyonnais et Villarreal en marge du tirage au sort de la Ligue Europa (Villarreal est qualifié en C1 mais le tirage avait également lieu à Monaco), tout s’est rapidement bouclé.

L’OL doit vite réagir

Un an seulement après son retour au club, Mikautadze quitte l’OL et ne sera pas de la partie lors du choc de ce dimanche face à l’Olympique de Marseille dans l’Olympico. Et pour Paulo Fonseca, c’est un sacré casse-tête puisqu’il n’a tout simplement plus aucun attaquant de pointe à sa disposition. Alors que le club cherchait déjà une doublure à Mikautadze en cette fin de mercato, il va donc devoir trouver deux joueurs à ce poste pour tenir toute la saison, alors que l’OL jouera la Ligue Europa cette année.

Comme évoqué, l’OL s’est penché sur le profil de Martín Satriano du RC Lens mais aussi sur celui de l’international iranien Mehdi Taremi, qui évolue à l’Inter Milan. Ces deux profils correspondent plutôt à la doublure souhaitée par Lyon, qui avance désormais sur un titulaire. Une troisième piste, qui n’a pas encore fuité dans la presse, est étudiée par l’OL et serait même à un stade avancé. Nul doute que l’on devrait rapidement connaître le nom de cet attaquant, qui aura la lourde tâche de remplacer Mikautadze sur le front de l’attaque lyonnaise.

