OL : c’est bouclé pour Martin Satriano

En cette fin de mercato, l’Olympique Lyonnais a avancé pour boucler le départ de Georges Mikautadze. En effet, la direction rhodanienne a trouvé un accord avec Villarreal pour son attaquant de 24 ans. Parti ce samedi en Espagne pour sa visite médicale et signer son contrat, comme nous l’avions révélé, le Géorgien devrait rapporter plus de 30 millions d’euros et ainsi permettre à l’OL de se rapprocher des demandes de la DNCG. Sans attaquant de pointe, l’OL doit alors boucler deux buteurs avant la fin du mercato, lundi soir.

Nous vous avions expliqué en exclusivité que Martin Satriano était l’une des pistes explorées. Auteur d’un premier prêt encourageant à Brest, l’attaquant de 24 ans n’a disputé que 7 rencontres de Ligue 1 la saison passée avec Lens. Il va donc se relancer du côté de l’OL, qui a bouclé son arrivée sous la forme d’un prêt, avec option d’achat. Il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, assortie d’une option d’achat à cinq millions d’euros pour l’ex-buteur de l’Inter Milan.