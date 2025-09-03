L’OL pourrait encore recruter

Alors que l’Olympique Lyonnais a traversé un mercato pour le moins délicat, marqué par le départ de Georges Mikautadze, Rayan Cherki, Lucas Perri, Alexandre Lacazette, ou encore Nemanja Matic et quelques tentatives avortées, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean s’est exprimé en conférence de presse ce mercredi. Face aux interrogations sur une improbable arrivée joker, il a tenu à rappeler que l’OL restait à l’affût des bonnes opportunités.

« Oui, on a cette possibilité-là, rien n’est fermé. On va se donner ce temps-là de réflexion pour savoir si on peut amener la bonne personne, le bon joueur, une plus-value à l’équipe », a-t-il déclaré. Une sortie qui illustre bien la volonté de l’OL de rester patient malgré la pression et l’attente des supporters.