Lautaro Martinez revient sur la débâcle face au PSG

Interrogé par France Football le 23 août dernier, Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter Milan, est longuement revenu sur sa carrière, ses débuts avec le ballon rond tout en livrant quelques anecdotes. L’occasion également pour lui de revenir sur une soirée douloureuse. Celle du 31 mai dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions, où le club intériste explosait en plein vol face au PSG. «Quand on a éliminé Barcelone (3-3, 4-3 a.p.), avec nos armes, notre jeu, et notre humilité, on avait atteint notre objectif : arriver en finale. Et si on la jouait comme on l’avait préparée, on avait de grandes chances de gagner. Nous ne l’avons pas fait».

Et de poursuivre : «nous avons ressenti de l’impuissance. Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C’est ce qui nous a le plus énervés. Nous savions que ce serait difficile car c’est une équipe forte, confiante et solide, qui a remporté beaucoup de titres. Mais sur ce match, nous n’étions pas bien. Pourtant, nous l’avions préparé avec sérénité. C’était leur jour. Ils ont fait une très grande prestation, le résultat est mérité. J’ai félicité Hakimi et Donnarumma. Ils ont joué à Milan (à l’Inter, 2020-2021, pour le premier ; à l’AC Milan, 2015-2021, pour le second), et nous avons une très bonne relation. Je suis bien sûr heureux pour eux».