Le Torino rend hommage à River Plate sur son maillot

Née d’une idée commune entre le Torino et River Plate, la nouvelle troisième tenue du Torino pour la saison 2025/26 rend hommage à l’amitié éternelle entre les deux clubs. Fruit d’une histoire née dans la douleur de la tragédie du 4 mai 1949 et transformée au fil du temps en une véritable fraternité, cette création signée Joma mêle symboles et émotions. La bande diagonale noire sur le fond gris anthracite rappelle la célèbre écharpe rouge du River Plate, tandis que le col arbore la devise ETERNA AMISTAD. Au centre, l’emblème du club argentin renferme le toro rampante, symbole puissant de l’union entre Turin et Buenos Aires. Les détails bronzes, élégants et raffinés, évoquent la solidité et la lumière intemporelle de cette amitié indestructible.

Conçue en 100 % polyester recyclé, cette tenue allie esthétique et durabilité. Le tissu jacquard assure légèreté et respirabilité, tandis que les technologies Micro-Mesh, Flatlock et Joma Sportech garantissent confort et performance. Dans sa vidéo de lancement, le club met en scène un dialogue visuel entre les deux villes, alternant images historiques et séquences modernes dominées par la teinte bronze. Plus qu’un maillot, cette création se veut un pont entre passé et présent, un hommage aux Invincibles et à une amitié sans frontières — éternelle comme le souvenir, brillante comme le métal qu’elle célèbre.