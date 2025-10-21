Menu Rechercher
Inter : Chivu donne des nouvelles sur Thuram et Martinez

Cristian Chivu, entraîneur de l’Inter Milan, a donné des nouvelles rassurantes de son capitaine avant la rencontre de Ligue des champions face à l’Union Saint-Gilloise : « Lautaro Martinez va bien, il n’a plus de problèmes tels que ceux qu’il avait avant le match à Rome. Après, probablement que ce qu’il a fait sur le terrain, les minutes de jeu, ont été utiles pour aider à faire passer ce genre de rhume. Le lendemain, il a fait une bonne séance de récupération et aujourd’hui (lundi), il s’est entraîné normalement. »

Concernant Marcus Thuram, le technicien roumain s’est montré plus prudent : « Marcus Thuram a encore besoin de quelques jours supplémentaires. Je ne sais pas quoi vous dire, car nous essayons de le récupérer le plus rapidement possible, mais il ne sera probablement pas disponible pour le match contre Naples. »

