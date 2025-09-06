On vous dévoile les coulisses de la plus grande boutique Foot de France

Le 31 mai dernier, un tout nouveau magasin ouvrait ses portes dans le sud de Paris. Un concept store de 600 mètres carrés entièrement dédié au football qui en fait le plus grand magasin de foot en France. Situé à la ZC de la Croix Blanche, 2 Av. de l’Hurepoix, 91700 Sainte Geneviève des Bois, ce magasin FOOT.FR fait grand bruit depuis son ouverture.

Notre journaliste a fait le tour du propriétaire en compagnie de l’illustre soldat Théo. Entre des maillots à gogo, les crampons des marques les plus prestigieuses, les équipements essentiels à tout footballeur (se) qui se respecte (survêtements, produits techniques, protèges tibias, tenues de gardien, casquettes, etc) mais aussi la marque de fabrique de FOOT.FR, à savoir son miniterrain (unique en France) pour tester les crampons sur place et tenter des frappes balle au pied en plein magasin, il n’a pas été déçu comme vous pouvez le voir sur cette vidéo…