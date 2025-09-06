La FIFA va lancer sa billetterie révolutionnaire pour la Coupe du Monde 2026

À la faveur de la première trêve internationale de la saison, la planète football vit déjà au rythme des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Des stades d’Asie aux pelouses d’Amérique du Sud, les sélections nationales se disputent les précieux billets menant vers le plus grand rendez-vous sportif du globe. Si les trois pays hôtes — États-Unis, Mexique et Canada — étaient assurés de leur présence, d’autres cadors ont déjà validé leur ticket, à l’image de l’Argentine, du Brésil, de l’Uruguay, de l’Équateur, du Paraguay, de la Colombie, de l’Iran, de la Jordanie, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Ouzbékistan, de la Corée du Sud ou encore du Japon. L’Afrique a aussi son premier représentant : le Maroc, qui a officialisé hier sa qualification grâce à une large victoire face au Niger, devenant la première nation du continent à rejoindre la liste des qualifiés. Pendant ce temps, la FIFA peaufine aussi les derniers événements de son organisation.

La plus grande institution du football mondial a annoncé que la première phase de la billetterie pour la Coupe du Monde 2026 débuterait le mercredi 10 septembre 2025, avec le Visa Presale Draw, offrant aux détenteurs de cartes Visa la possibilité d’accéder en avant-première aux billets. Les supporters devront au préalable s’inscrire et créer un FIFA ID sur le site officiel afin de pouvoir participer au tirage au sort : « À seulement dix mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous sommes ravis de lancer la première phase de vente des billets pour le tournoi. Il s’agit d’une étape importante dans la préparation de cet événement historique, et nous avons hâte de voir des millions de fans nous rejoindre en Amérique du Nord en juin prochain », a déclaré Heimo Schirgi, directeur des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les prix débuteront à 60 dollars pour les matchs de la phase de groupes, tandis que les places les plus prestigieuses, notamment pour la finale, pourront atteindre jusqu’à 6 730 dollars. Cette première étape marque une étape cruciale dans le compte à rebours vers une édition inédite de la Coupe du Monde, qui réunira 48 équipes et se tiendra pour la première fois à travers trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Apprendre des erreurs du passé

Cette fameuse Visa Presale Draw sera ouverte du 10 au 19 septembre 2025 à 11 heures. Les participants, âgés de 18 ans et plus, pourront s’inscrire gratuitement, sans obligation d’achat, mais seuls les détenteurs de cartes Visa auront accès à ce premier tirage. Les candidats retenus seront sélectionnés par un processus aléatoire et recevront une notification par e-mail à partir du 29 septembre, leur attribuant un créneau horaire d’achat dès le 1ᵉʳ octobre. Toutefois, une inscription réussie ne garantit pas l’obtention des billets souhaités, la disponibilité restant limitée et soumise à la forte demande mondiale. Grâce au partenariat exclusif avec Visa, la FIFA promet une expérience d’achat fluide, rapide et sécurisée pour des millions de passionnés de football. La FIFA a également opté pour la tarification dynamique, c’est-à-dire le prix des billets pour la Coupe du Monde 2026 ne sera plus fixe, mais fluctuera en fonction de la demande du marché, de l’inventaire disponible, et potentiellement d’autres critères comme la notoriété des matches ou des équipes : « Je ne connaissais pas la tarification dynamique, mais cela signifie que les prix peuvent augmenter ou baisser et pour nous, l’élément important est de remplir les stades pour donner l’opportunité aux gens de venir », avait expliqué Gianni Infantino. Concrètement, cela veut dire que les billets, initialement proposés à partir de 60 dollars pour les matchs de groupes jusqu’à 6 730 dollars pour la finale, pourront augmenter — ou, dans certains cas, baisser — selon l’afflux des acheteurs.

La tarification dynamique a aussi été utilisée pour la Coupe du Monde des Clubs de cette année, lorsque les billets ont été réduits de 473,90 $ à 13,40 $ pour la demi-finale entre Chelsea et Fluminense au MetLife Stadium : « Il est essentiel de souligner la mission et l’objectif de la FIFA, qui sont de fournir des financements, d’offrir des opportunités et de favoriser la croissance de notre sport à travers ses 211 associations membres. Dans le cadre de cette mission, que nous prenons très au sérieux, nous cherchons à optimiser les revenus, mais aussi la fréquentation des stades. Il s’agit donc toujours de trouver un équilibre entre différents facteurs. Je pense que le message est le suivant : "Achetez vos billets à l’avance", surtout si vous savez où vous serez parce que vous habitez dans la ville ou que vous êtes supporter des trois pays hôtes et que vous savez déjà quand et où ils joueront. Le message est le suivant : "Achetez vos billets à l’avance", car tout peut arriver », a poursuivi Heimo Schirgi. D’après la FIFA, ce système est une pratique courante sur les marchés nord-américains (États-Unis et Canada), où la flexibilité tarifaire permet d’optimiser à la fois les recettes et le taux de remplissage des stades. De nombreux événements et compagnies, comme les compagnies aériennes ou les hôtels, l’utilisent déjà pour adapter leurs prix en temps réel. En l’appliquant à la billetterie, la FIFA vise à mieux capter la valeur réelle que les fans sont prêts à consentir.

Cette stratégie de tarification dynamique a néanmoins suscité de vives critiques, certains estimant que la fédération privilégie ses revenus au détriment de l’accessibilité pour les fans traditionnels. Par exemple, The Guardian évoque une stratégie « clairement axée sur le profit » et dénonce que ce système place la FIFA dans une position similaire à celle des revendeurs non officiels : elle capte la demande à son compte. D’autres médias soulignent que ce modèle rend les achats imprévisibles et potentiellement très coûteux, rendant la planification pour les supporters plus incertaine — avec un effet dissuasif pour les fans à budget modéré. Afin de répondre à l’énorme engouement attendu, la FIFA a prévu plusieurs phases de vente successives. La phase 2, baptisée Early Ticket Draw, se déroulera en octobre 2025, suivie d’une phase 3 après le tirage au sort officiel de la compétition, permettant aux fans de postuler pour des rencontres précises une fois les affiches connues. À l’approche du tournoi, un système de vente directe en ligne sera mis en place pour les billets restants. Par ailleurs, une plateforme officielle de revente sécurisée sera ouverte sur le site officiel de la FIFA afin de protéger les supporters contre les fraudes et les reventes non autorisées. Avec cette organisation, la FIFA entend garantir une accessibilité mondiale, une transparence accrue et une expérience inédite pour la Coupe du Monde 2026, événement qui s’annonce comme le plus grand tournoi de football de l’histoire.